Bakan Fidan'dan İran'da kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede İran ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dikkat çekti. İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "köklü, özgün ve geniş bir gelişme kapasitesine sahip" olduğunu belirten Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin birlik, dayanışma ve tecrübe paylaşımına dayalı ortak bir iradeyle hareket etmeleri halinde "hiçbir gücün Müslüman milletlere sorun çıkaramayacağını" vurguladı. İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin ve stratejik yakınlaşmanın güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Bölgedeki mevcut krizlerin bir kısmı, bazı müdahaleci aktörlerin kurduğu komploların ve körüklediği ayrılıkların ürünüdür. Bu çevrelerin hedefi, yanlış niyet ve politikalarını bölgeye dayatmak ve İslam ülkelerinin gelişme ile ilerleme sürecine engel çıkarmaktır" dedi.

Pezeşkiyan, Avrupa'nın uzun savaş ve çatışma tarihine rağmen ortak mali ve siyasi yapılar kurmayı başardığına dikkat çekerek, İslam dünyasının çok daha derin kültürel ve medeniyetsel ortaklıklara sahip olduğunun altını çizdi. Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin farklılıkları bir kenara bırakarak ticaret, bilgi ve kültür akışını birbirine bağlaması halinde "uyumlu işbirliği ve ortak gelişim yolunun rahatlıkla mümkün olacağını" söyledi. İslam dünyasındaki mevcut hassas şartlara dikkat çeken Pezeşkiyan, "Ortak düşmanların Müslüman milletlere yönelik baskıları artırdığı bir dönemde İslam ülkelerinin birbirine kolaylık sağlaması ve sorunları daha karmaşık hale getirmekten kaçınması gerekir. Biz birbirimizin kardeşiyiz ve ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Ticaretin, bilimin ve kültürün geçtiği sınırların terörizm ve silaha hiçbir zaman geçit vermeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz"

Bakan Fidan ise, Pezeşkiyan'ın İslam dünyasına ilişkin iyi niyeti, samimi yaklaşımı ve duyarlılığını takdir ettiklerini belirterek, "Bu görüşlerle tamamen uyumlu ve aynı çizgideyiz. İç ihtilafların İslam dünyasında değerli zamanı boşa harcattığını düşünüyoruz. Bugün zamanın ruhu, ortak ve kolektif işbirliğini kaçınılmaz bir gereklilik haline getirmiştir" dedi.

İslam ülkelerinin bugün ortak, eşit ve uyumlu bir adımla işbirliklerini geliştirme zamanı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "İran ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı İslam ülkeleri, diğer Müslüman ülkelerle birlikte hareket ederek, ümmetin önündeki büyük ayrılık taşını ortadan kaldırabilir" dedi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani ile görüştü

Görüşmede, bölgedeki güvenlik gelişmelerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Suriye ve Gazze’deki son durum ile İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştıran faaliyetleri toplantının ana başlıklarını oluştururken, Fidan ve Laricani bölgesel krizlerin yönetilmesi için Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti. Toplantıda ayrıca İran ve Türkiye arasında ekonomik, ticari ve transit alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler ele alındı. Taraflar, iki ülkenin mevcut kapasitesinin daha etkin şekilde kullanılabileceğini belirterek, ortak projelerin değerlendirilmesi üzerinde durdu. Görüşmede ayrıca Fidan, Laricani’yi Türkiye’ye davet etti.

Laricani’den Fidan’a Türkçe mesaj

Laricani, Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Laricani yaptığı paylaşımda, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla işbirliği umuduyla" ifadelerini kullandı.