Bakan Fidan'dan Kiev'de kritik mesajlar: Trump, Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir

Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kiev'e geldi. Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, kentteki temaslarına başladı.

Fidan görüşmelerin ardından şu mesajları verdi:

-Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız.

-Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz.

Trump, Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir

-Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.

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