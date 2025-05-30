Bakan Fidan'dan Kiev'de kritik mesajlar: Trump, Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir
Kiev’e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerler için Anma Duvarı’na çiçek bıraktı. Fidan burada verdiği mesajda, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. Trump, Putin ve Zelenskiy'nin İstanbul'da bir araya gelebileceğini söyledi.
Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Kiev'e geldi. Kiev'deki Özgürlük Meydanı'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından karşılanan Fidan, kentteki temaslarına başladı.
Fidan görüşmelerin ardından şu mesajları verdi:
-Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız.
-Müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladık. İstanbul'da yakalanan ivmenin sürmesini istiyoruz.
Trump, Putin ve Zelenskiy bir araya gelebilir
-Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde Trump, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz.
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