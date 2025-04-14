Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre , Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün (14 Nisan) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

İranlı mevkidaşı ile müzakereleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde Umman'da İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.