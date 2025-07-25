Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: “Kaosa seyirci kalmayız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de katıldığı canlı yayında, Suriye’deki mevcut durumun Türkiye açısından yalnızca dış politika değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

“Suriye'nin bölünmesi bizim için kırmızı çizgidir” diyen Fidan, “Komşularımızda istikrar sağlanmadıkça bu bize göç, ekonomik zorluk ve güvenlik tehdidi olarak döner” açıklamasında bulundu.

İsrail’in Suriye'deki istikrarsızlıktan faydalanmaya çalıştığını belirten Fidan, Netanyahu'nun bu yönde beyanlarının olduğunu hatırlattı. “Suriye'yi parçalamak isteyenler var. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Oradaki aktörleri de bu dengeye göre hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.

“Şam yönetimiyle iş birliği doğal”

Fidan, Türkiye'nin Suriye ile yeniden diplomatik ilişkiler kurma yönünde bir iradesi olduğunu belirterek, “Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması için destek vermek kadar doğal bir şey olamaz” dedi.

“Bunu Irak’ta da başka ülkelerde de yapıyoruz. Suriye’de neden yapmayalım?” diyerek, diyaloğa açık bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Süveyda’daki gelişmeler: “İsrail süreci sabote ediyor”

Süveyda’daki mezhepsel gerilimlere dair de değerlendirmede bulunan Fidan, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesinden bu yana süregelen güvenlik boşluğunun İsrail tarafından istismar edildiğini söyledi.

“Merkezi yönetim müdahale etmek istediğinde, İsrail buna engel oluyor. Bu da bölgede çatışmaları artırıyor,” diyen Fidan, taraflar arasında Amman’da süren görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etti.

“Silahlı grupların varlığı kabul edilemez”

Fidan, Suriye’deki tüm silahlı yapıların ortadan kalkması gerektiğini vurgulayarak, “Devlet dışında silahlı grup olmamalı. SDG’nin gönüllü şekilde merkezi hükümetle anlaşması, bu anlaşmanın sahada uygulanması şart. Türkiye, bu sürecin güvenlik tanığı olabilir” dedi.

YPG’nin hâlâ silahlı varlığını sürdürmesini kabul edilemez bulan Bakan, “Artık bahane üretmeden, samimi adımların atılması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“PKK’nın silah bırakması şart, çatışma dili sona ermeli”

PKK’ya da açık mesaj veren Fidan, Türkiye’nin artık geçmişteki gibi 40 yıl daha terörle yaşamak istemediğini dile getirdi:

“Suriye’de ve Irak’ta silahlı gruplar hâlâ aktif. Ama Türkiye sınırları içinde PKK’yı büyük ölçüde temizledik. Artık bölgedeki hiçbir unsur bizim ya da komşularımız için tehdit oluşturmamalı.”

“Silah ve çatışma diliyle değil, medeni ve yapıcı bir anlayışla bu süreci çözmek istiyoruz,” diyen Fidan, “Biz sadece Türkiye’nin değil, bölge halklarının da geleceği için mücadele ediyoruz” ifadesini kullandı.

“ABD’den yeni bir yaklaşım görüyoruz”

ABD’nin son dönemde Suriye politikasında daha yapıcı bir tutum sergilediğini söyleyen Fidan, Trump tarafından atanan Tom Barrack'ın çabalarını “özgün ve tarafsız bir vizyon” olarak değerlendirdi:

“Tom Barrack, hem İsrail hem de bölgedeki diğer ülkelerle yoğun görüşmeler yürütüyor. Bu, hegemonik değil, uzlaşmacı bir yaklaşım. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz.”

Gelişmelerin ardından bölgenin yeniden sakinleştiğini dile getiren Bakan Fidan, barışçıl ve yapıcı tutumun devam etmesi temennisinde bulundu. “Bu toprakların evlatları olarak barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz” mesajını verdi.