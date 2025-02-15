Bakan Fidan'dan Suriye mesajı! 'Silahlı grupları birleştirmek en önemli meselelerden'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61'inci Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) 'Şam için Yeni Şafak: Suriye'de Geçiş Süreci İçin Beklentiler' panelinde Suriye'ye dair önemli mesajlar verdi.

Bölge ülkelerinin Suriye konusunda fikir birliği içinde olduğuna dikkati çeken Fidan, komşu ülkelere yönelik tehdit görmek, ülkede terörizmin kendine zemin bulması ile azınlıkların kötü muamele görmesini istemediklerini; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi egemenliğinin sağlanmasını ve kapsayıcı bir yönetim görmek istediklerini ifade etti.

'Tek bir silahlı kuvvet olmalı'

Bakan Fidan, Suriye'de istikrarı sağlama konusundaki en önemli meselelerden birinin silahlı grupları birleştirmek olduğunu vurguladı.

Fidan, Suriye yönetiminin silahlı grupları birleştirme konusunda doğru adımları attığı değerlendirmesinde bulunarak "Bizim anlayışımıza göre, şu anda silahlı grupları birleştirme konusunda doğru adımları atıyorlar, çünkü bize göre herhangi bir ülkede yalnızca bir yasal silahlı kuvvet olmalıdır" dedi.

'Herhangi silahlı grup tolere edilmeyecek'

Herhangi bir silahlı grubu tolere edemeyeceklerinin altını çizen Fidan, bunun bölgeye kaos ve istikrarsızlık getirdiğini yaşayarak öğrendiklerine işaret etti.

Fidan, ülkede düzeni ve insanların güvenliğini sağlamak için silahlı grupların tek milli ordu altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Suriye'den beklentiler

Fidan, Suriye'den terör örgütlerine karşı mücadelede Türkiye'nin yanında olmasının beklendiğini ifade ederek "Çünkü PKK/YPG, Suriye ve tüm bölge için DEAŞ gibi büyük bir tehdittir. Çünkü Türkiye'den, Irak'tan ve İran'dan gelen uluslararası teröristler şu anda Suriye'nin kuzeyinde toplanmış ve besleniyorlar ve DEAŞ'a karşı savaşma bahanesiyle kendilerini gizliyorlar." dedi.