Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: Yanında olmayı sürdüreceğiz

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin kritik günlerden geçtiği bir süreçte Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirerek, ülkenin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüştüklerini kaydetti.

Görüşmelerde, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı.

Fidan, Şam'daki programının ikinci gününde önce Türkmenlerle görüştüğüne işaret ederek, "Suriye'nin asli unsurlarından olan ve Baas rejimine karşı verilen mücadelede en ön safta son derece önemli bir rol oynayan Türkmenler, Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine de büyük katkı vermekteler." değerlendirmesinde bulundu.

Şam'da ortak tarihin mirası olan İbnü'l-Arabi'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin ve Selahaddin Eyyubi'nin türbelerini, Türk Hava Şehitliği'ni ve Süleymaniye Külliyesi'ni seneler sonra tekrar ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirten Fidan, "İki günlük ziyaretimizde Şam sokaklarının huzurlu ve canlı hale gelmekte olduğunu gördük. Suriye halkının kendi iradesiyle; tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.