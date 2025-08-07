Bakan Fidan’dan Suriye ziyareti: Devlet Başkanı eş-Şara ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Ziyaret sırasında Bakan Fidan’ı havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

Fidan ile eş-Şara arasında gerçekleşen görüşmede, son sekiz ayda iki ülke arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda sağlanan ilerleme masaya yatırıldı. Özellikle ikili iş birliğinin kurumsallaştırılması, Suriye'nin yeniden imarı ve istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirildi.

Terörle mücadele ve güvenlik gündemdeydi

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasının önemi vurgulanırken, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri gündeme geldi. Fidan ile eş-Şara, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iş birliğini ele aldı.

Bölgesel güvenliğe tehdit oluşturan İsrail’in eylem ve söylemleri de gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı.

Karşılıklı ziyaretler sürüyor

Hakan Fidan, 22 Aralık 2024’te Suriye’ye gerçekleştirdiği ziyaretiyle bu süreci başlatmıştı. Ardından 13 Mart 2025’te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye’ye ikinci bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Bu süreçte yalnızca Türk heyeti değil, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de farklı tarihlerde Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmuştu. Bu temaslarda güvenlik, siyaset, ekonomi ve insani meseleler kapsamlı şekilde ele alınmış, ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulması hedeflenmişti.