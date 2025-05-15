Bakan Fidan'dan YPG açıklaması: Sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz

Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sona ererken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalya'daki görüşmelerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisindeki başat rolünü de teyit ettiğini dile getiren Fidan, Avrupa'nın güvenliğinin NATO'dan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

Fidan'ın açıkmalarından öne çıkanlar şöyle:

-Amerikan heyeti de Türkiye'ye gelmiş bulunuyor. Başlı başına bu ziyaretler dahi barış için nihai çabaların ortaya çıktığını göstermekte.

-Son günlerde ülkemizin merkezde olduğu bir dış diplomasi trafiği yürütülüyor. NATO Antalya toplantısı da bunun bir parçası. Önümüzdeki yıl NATO Zirvesi de inşallah liderler düzeyinde Türkiye'de yapılacak.

-Bildiğiniz gibi her iki taraf da prensipte ateşkes fikrine razı olduklarını açıklamış durumda. Ama her iki tarafın da bazı farklı düşünceleri var. Ukrayna tarafı şartsız bir ateşkesin hemen başlamasına tarafken, Rusya tarafının önce bazı koşullarda mutabık kalınması konusunda tavrı var.

-Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Taraflar giderek Amerika'nın da ortaya koyduğu politik tercihle bir noktaya doğru evriliyorlar. Her iki tarafın da belli tavizler vererek ortak adımlar atmasını sağlamamız lazım.

Yoğun bir trafik var

-Cumhurbaşkanımız şu an Sayın Zelenskiy'i Ankara'da ağırlamakta, Rus heyeti İstanbul'da, Amerikalı heyetin bir kısmı İstanbul'da, Sayın Rubio bizimle birlikte. Bu konuda şu anda yoğun bir trafik var. Sadece yüz yüze görüşmeler değil, telefon trafiği de yaşanıyor. Şu an üç şehirde, Antalya, İstanbul ve Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiği var.

Suriye ve ABD ile üçlü görüşme

-Suriye ve ABD dışişleri bakanları ile üçlü görüşme yapacağız. Biz bazı ülkelerle birlikte Suriye'nin DEAŞ ile mücadelesini desteklemek için adımlar atıyoruz.

Sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz

-(PYD-Suriye anlaşması) Burada bir beyan var ama biz sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Oradaki 8 maddelik anlaşmada atılması gereken adımlar var. YPG'nin askeri yapılanmasının çözülmesi ve Suriye'de yeni oluşacak milli orduya hep birlikte entegre edilmesini bekliyoruz.

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