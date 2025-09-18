Bakan Göktaş: 51 bin 947 şehit yakını ve gazi kamuda istihdam edildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Gaziler Günü vesilesiyle “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni” düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehitler ve gazilerin Türkiye’nin var oluş mücadelesinin en kıymetli nişaneleri olduğunu belirterek, onların emanetinin korunmasının devletin en önemli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

“51 bin 947 kişi kamuda istihdam edildi”

Göktaş, yapılan atamalarla birlikte kamu kurumlarında görev alan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısına dikkat çekerek, “Birazdan gerçekleştireceğimiz 630 atamayla da bugün itibarıyla 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız” dedi.

“2025 Aile Yılı olacak”

Bakan Göktaş, birlik ve beraberlik ruhunun güçlenmesi için hayata geçirilen her politikanın toplumu daha da sağlamlaştırdığını kaydetti.

“Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde kardeşliğimize kastedenler bu topraklarda barınamadı” diyen Göktaş, 2025’in Aile Yılı ilan edileceğini belirterek, “Millet dayanışmasını ve toplum huzurunu daha da sağlam kılan bir dönüm noktası olacak” ifadelerini kullandı.

Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin artarak süreceğini ve bu konudaki kararlılığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü iradeden güç aldığını söyledi.