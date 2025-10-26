Bakan Göktaş: Çocuklarımız ekranların hedefi haline geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Aile Eylem Planı'nın bir parçası olan ve yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan Sosyal Medya Yasası'na ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İstanbul'da düzenlenen toplantıda, dijital dünyada çocukların güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerinin korunmasına yönelik atılacak adımlar kapsamlı olarak ele alındı.

Bakan Göktaş, sosyal medyanın günümüzde hayatın kendisi haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"1950 yılında Amerika'da siyahilerle beyazlar aynı otobüse binemiyordu. Otobüslerde, okullarda, hastanelerde ve restoranlarda beyazlardan ayrı alanlarda bulunmak zorundaydılar. Aynı muslukları, tuvaletleri, sınıfları kullanmaları yasaktı. 1990'larda Türkiye'de kadınlar başörtüsüyle üniversitelere giremiyordu. Peruk takanların girişine izin veriliyordu. Bugünden bakınca aklımız almıyor, 'Nasıl böyle bir şeye izin verdiler, kalanlar nasıl sessiz kaldılar' diye soruyoruz. Eğer bu yasayı çıkarmazsak 2050'ye geldiğimizde bize de benzer soruyu soracaklar. 'Çocukların sosyal medyada kumar, istismar ve bağımlılıkla karşılaşmasına nasıl göz yumdunuz? Dijital platformlarda çocukların verilerinin izinsiz toplanmasına ve yasaklı maddelerle tanışmasına nasıl sessiz kaldınız?' soruları olacak."

Her gün milyonlarca çocuğun, farkında olmadan dijital dünyaya bağımlı hale geldiğini vurgulayan Göktaş, "Yarınlarımız olan çocuklarımız, kendi bedenlerine küsmeye başlıyor. Tehlikeleri göz ardı ediyor, kişisel sınırlarını hiçe sayıyor. Onlar fark etmiyorlar. Ama biz fark ediyoruz, biliyoruz. Aileler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak çok geç olmadan hep birlikte adım atmalıyız. Bu sorunlara çözüm üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Sanal dünya uzun bir süredir gerçekliğimiz olmaya başladı"

Göktaş, dijital dünyada çocuklara tehdit unsuru oluşturan sorunlardan en önemlisinin güvenlik problemi olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuştukları kişileri tanımıyoruz. Araştırmalar, internete erişimi olan her 10 çocuktan 6'sının her gün tanımadığı kişilerle iletişim kurduğunu gösteriyor. Gerçek hayatta çocukların sigara içmesine, kumar oynamasına ya da tehlikeli yerlere gitmesine izin vermiyoruz. Fakat sanal dünyada, aynı tehlikeler ekranların arkasında sessizce yaşanıyor. Şunu artık kabul etmeliyiz. Sanal dünya ve gerçek dünya diye iki ayrı dünyamız yok. Sanal dünya uzun bir süredir gerçekliğimiz olmaya başladı. Bir çocuk gerçek dünyada ulaşamadığı uyuşturucuya sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyor.

Bir diğer problemimiz ise depresyon, kaygı, öz değer eksikliği. Dünya Sağlık Örgütüne göre, sosyal medya kullanımı ergenlerde depresyon riskini yüzde 35 artırıyor. UNICEF'e göre, 14-17 yaş arası gençlerin yüzde 46'sı, sosyal medya paylaşımları yüzünden kendini yetersiz hissediyor. Yani 30 çocuğun 13'ü, aynaya bakarken kendini eksik hissediyor. Bu sadece bir duygu değil, toplumsal bir travma. Çocuklarımızın bir kısmı, artık kendisini ekranın içinde tanımlıyor. Sanal beğeniler, gerçek onayın yerini alıyor. UNICEF'e göre, her 3 çocuktan 1'i internette siber zorbalığa maruz kalıyor. Avrupa Komisyonuna göre, 13-15 yaş arası çocukların yüzde 43'ü internette müstehcen içeriklerle karşılaşıyor. Bu durum çocukların güven duygusunu ve hatta kimliğini zedeliyor. Çocukların bir kısmı, yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor. Artık zorbalık okul bahçesinde değil. Cebimizde taşıdığımız cihazlarda, evimizde yanımızdaki odada yaşanıyor. Artık bir çocuğun konuya odaklanma süresi 8 saniyeyi geçmiyor. Bu, derse odaklanamayan, dikkati bildirimlerle bölünen, dünyayı parça parça algılayan milyonlarca çocuk demek. Beşinci ve son konu, bozulan beden algısı. Çocuklarımızın bedenleri de artık ekranların hedefi haline geldi."

"Sınırsızlık çocuk için özgürlük değil tehlikedir"

Bakan Göktaş, bu konuda sadece yasal düzenlemelerle değil toplumsal olarak birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu.

"Gerçek hayatta çocuğumuza sınırsız tatlı ya da oyuncak vermiyorsak sosyal medyayı da sınırsız kullanmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullanan Göktaş, "Çünkü, sınırsızlık çocuk için özgürlük değil tehlikedir. Bu sınırsızlığı artık normalleştirmeyeceğiz. Zorbalığa ve istismara uğrayan çocuklar, bununla baş etsin diye etkili mekanizmalar oluşturuyoruz. Öğretmenleri, idareyi ve aileyi güçlendirmeye çalışıyoruz. İçerikler, eğitimler ve müdahale süreçlerini hem biz hem STK'lerimiz yürütmeye çalışıyor. Bu noktada, STK'lere özellikle büyük bir görev düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bu sözleşme toplumsal bir seferberlik çağrısıdır"

Türkiye'nin Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tüm dünyaya öncülük ettiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bu sözleşme, bu doğrultuda önemli bir rehber niteliğinde. Sözleşmenin amacı, dijital dünyada çocukların üstün yararını gözeten kalıcı bir işbirliği kurmaktır, çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasını güvence altına almak, aynı zamanda, çevrim içi şiddet ve istismara karşı etkin koruma mekanizmaları oluşturmak, dijital dünyanın sunduğu eğitim, kültür ve gelişim fırsatlarından çocukların adil şekilde yararlanmalarını sağlamaktır. Bu sözleşme bu anlamda toplumsal bir seferberlik çağrısıdır. Hep birlikte hareket edersek sadece çocuklarımızı değil, toplumun geleceğini de koruyabiliriz."

Programın sonunda toplantıya katılan STK temsilcileri, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.