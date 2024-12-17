Bakan Göktaş: Çocukların dijital bağımlılığına karşı harekete geçiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı"nın açılışında yaptığı konuşmada, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini artırmak ve dijital bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla yeni bir eylem planı oluşturacaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, UNICEF işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, çocukların dijital bağımlılık, siber zorbalık ve uygunsuz içeriklerden korunmasına yönelik kapsamlı bir strateji belirlediklerini ifade etti. Sosyal medya kullanımına sınırlamalar getirilmesi ve dijital mecraların sağlıklı kullanımının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Dijital medya ve oyun platformları için yasal düzenlemelerin hazırlanacağını açıklayan Göktaş, ebeveynlere yönelik rehberlik ve farkındalık çalışmalarının güçlendirileceğini belirtti. Çocukların ekran başında geçirdiği sürenin sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Göktaş, “Beyin çürümesi” olarak adlandırılan dijital bağımlılık tehlikesine karşı kararlı adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.