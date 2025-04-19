Bakan Göktaş doğum yardımı ödemeleri için tarih verdi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum destek ödemeleriyle ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklama yaptı.

Göktaş, ilk ödemelerin mayıs ayında annelerin hesabına yatacağını kaydetti.

"İlk ödemeler mayıs ayında"

Göktaş, CNN Türk'te katıldığı "Hafta sonu" programında gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Doğum yardımı ödemelerinin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yatırılacağının altını çizen Göktaş, şöyle devam etti:

"Başvuruları almaya başladık, bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız.

Burada birinci çocuk için başvuru oranı yüzde 43. 73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurmuş. İkinci çocuk oranı yüzde 30 civarında başvuru sayımız ise 51 bin 128. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayımız 29 bin 879. 3 artı çocuk için başvuru oranı da yüzde 9 civarında.15 bin 597 ailemiz bu yıl itibarıyla dünyaya gelen her bir çocuğu için bu destekten faydalanacak. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan."

"Çocuk sayısı azalıyor"

Yaşlı nüfus oranının 10,6'ya ulaştığına işaret eden Göktaş, çocuk sayısı azalırken yaşlı nüfus oranının arttığını ifade etti. Göktaş, "Yirmi sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz. O kadar önemli bir mesele." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık olarak aile odaklı çalışmalarını anlatan Göktaş, 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik çok önemli adımlar atıldığına değindi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü'nün kurulmasının önemini vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu’na 91 bin 179 çift başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu'nun geçen yıl ilk olarak deprem bölgesinde başladığını aktaran Göktaş, 18-29 yaş arasında evlenen genç oranı yüzde 62 iken, fonun uygulanmasıyla yüzde 64'e yükseldiğini söyledi.

Ortalama evlilik yaşının kadınlarda 25,8 erkeklerde 27,9'a yükseldiğini, hiç evlenmeyenlerin sayısının da arttığını dile getiren Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu’na 91 bin 179 çiftimiz başvurdu. Gençlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla da onları evlilik yolunda desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile Yılı'nda açıkladığı bir diğer müjdenin de "doğum destek sistemi" olduğunu dile getiren Göktaş, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı.

Özel sektöre evlenecek gençler için "indirim" çağrısı

Aile Yılı'nda gençlere evlilik yolunda destek olmak, hayatlarını kolaylaştırmak istediklerini dile getiren Göktaş bu kapsamda THY'nin aynı soyadlı 3-9 kişilik aile üyelerine yüzde 15, TCDD'nin yeni evlenenlere yüzde 50, ailelere yüzde 15 indirimlerini anımsattı.

Gençlere daha fazla nasıl destek olabilecekleri konusunda çalıştıklarını belirten Göktaş, "Özellikle beyaz eşya ve ev eşyası maliyetli. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bazı firmalarımızla önümüzdeki günlerde protokol imzalayacağız. Yüzde 40'a varan indirimler sağlayacaklar. Ben de özel sektöre seslenmek istiyorum, Aile Yılı’na destek olmak isteyen firmalarımızla iş birliği yapmak, gençlere evlilik yolunda destek olmak, bu protokol kapsamına onları dahil etmekten mutluluk duyarız. " diye konuştu.

Doğum sonrası izinlerin artırılması

Doğum sonrası izinlerin artırılmasına ilişkin soru üzerine Bakan Göktaş, özellikle çalışan annelerden bu tür talepler olduğunu ve bir düzenleme üzerinde çalışmaları olduğunu dile getirdi. Göktaş, 'Komşu anne' olarak nitelenebilecek, ev temelli çocuk bakım sistemi gibi farklı bakım modellerini de hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Göktaş, Aile Yılı ve kadına şiddet olaylarının karşılaştırılmasına ilişkin bir soru üzerine, "Kadın ve aileyi birbirinin rakibi, hasmı gibi gösteren anlayışı reddediyorum. Kadın ve aile birbirinin rakibi değil. Kadınları güçlendirmezsek o ailede çocuklar mutlu olamaz. Biz sağlıklı aileleri güçlendiriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetişmesi için aile bireylerine yönelik çalışma yapıyoruz. 'Ya kadın ya aile' bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil." diye konuştu.