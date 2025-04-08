Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımları için başvurular bugün başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilen doğum yardımları için başvuru sürecinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, yardımların öncelikle e-Devlet sistemi üzerinden alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda sunulan doğum yardımı düzenlemesinin 27 Mart’ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğini ifade etti. Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" dedi.

Tüm ailelere sunulacak

Yardımların herhangi bir koşula bağlı olmadan tüm ailelere sunulacağını vurgulayan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."