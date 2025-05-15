Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Göktaş, yardım kapsamında bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapılacağını belirtti.

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlatarak, “Engellilerin, yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için bu desteği sağlıyoruz. Böylece hem aile birliğini koruyor hem de sosyal bütünlüğü güçlendiriyoruz” dedi.

Yardım programı kapsamında aylık ortalama 541 bin vatandaş destek alıyor. Her hak sahibi için bu ay yapılan ödeme tutarı 10 bin 125 lira olarak açıklandı.

Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 5,4 milyar liralık Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.