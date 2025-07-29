Bakan Göktaş duyurdu: Üç ilde 10 milyon lira yangın desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, orman yangınlarından etkilenen iller için toplam 10 milyon liralık destek sağlandığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yapılan yazılı açıklamada, yangınlardan zarar gören vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktarıldığını bildirdi.

Destek tutarlarıyla ilgili detayları paylaşan Göktaş, "Bursa’ya 5 milyon lira, Eskişehir’e 2 milyon lira, Karabük’e 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Psikososyal destek ekipleri sahada

Bakan Göktaş, yangınların yaşandığı bölgelerde vatandaşlara sadece maddi değil, psikolojik destek de verildiğini belirtti. Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak olmak üzere 11 ilde görev yapan psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirten Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Son 1 hafta içerisinde 11 ilimizde yaşanan orman yangınlarında, 220 personelimizle toplam 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık."

Yangın bölgelerinde çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini vurgulayan Göktaş, bakanlık olarak sürecin her aşamasında vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.