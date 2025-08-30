Bakan Göktaş: İstiklal destanını gururla anıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriklerini iletti. Bakan Göktaş yaptığı açıklamada: "Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde milletimizin birlik ve kararlılıkla yazdığı istiklal destanını gururla anıyoruz" dedi.
Bakan Göktaş, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Göktaş, yaptığı açıklamada, "Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde milletimizin birlik ve kararlılıkla yazdığı istiklal destanını gururla anıyoruz" ifadelerini kullanarak, Zafer Bayramı'nı coşku ve onur içinde kutladığını belirtti.
