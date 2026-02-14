Bakan Göktaş: Kadın kooperatifleri ile girişimcilere destek
Kurulmasına destek oldukları 1.319 kadın kooperatifinin yerel üretimini markalaştırarak pazara taşıdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Her alanda kadın girişimciliğini desteklemek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek önceliklerimizden” dedi.
Hamide HANGÜL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dünyada ekonomi dilinin değiştiğini, bugün rekabeti belirleyenin maden, makine ya da metrekare değil, bir fikri ürüne dönüştürebilme kabiliyeti, hız ve güveni olduğunu söyledi.
Bu yıl beşincisi düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar” yarışması ödül töreninde konuşan Bakan Özdemir Göktaş, girişimciliğin sadece bir iş kurma meselesi olmadığını, yerel bir fikri küresel bir değere dönüştüren, istihdamı büyüten, üretimi çeşitlendiren bir kalkınma aracı olduğunu söyledi. Bir ülkenin geleceği ve üretme kapasitesinin girişimcilerin önünü ne kadar açtığıyla ölçüldüğünü dile getiren Bakan Özdemir Göktaş, “Bu tabloda kadınların yeri stratejiktir.
Çünkü kadın girişimci üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman yanında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol modeli olur. Kadınların ekonomiye katılımı, verimliliği artırır, kalite standardını yükseltir, yeni pazarların kapısını aralar. En önemlisi fırsatların adil dağıtıldığı bir toplum düzenini güçlendirir” diye konuştu.
“Anadolu’da yeni markalar doğuyor”
Türkiye’nin girişimcilik açısından son derece önemli potansiyeli olduğunu söyleyen Bakan Özdemir Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan kaynağımız, yerli üretim kültürümüz, coğrafi avantajımız ve dijitalleşmenin sağladığı yeni kanallar, Anadolu'nun dört bir yanında yeni markaların doğmasına imkan veriyor.
Artık bir atölyeden çıkan bir ürün doğru destekle e-ticaretle, dünyanın dört bir yanındaki müşterisine ulaşıyor. Bir kooperatifin emeği, nitelikli ambalaj ve markalaşmayla ihracat taraflarında yer buluyor. Tam da bu nedenle finansman, mentörlük, para erişim, dijital yetkinlik ve ağlara dahil olma gibi başlıklarda atılan her adım, kadın girişimcilerimiz için doğrudan büyümeye dönüşüyor.
Bakanlık olarak, bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyen her çalışmayı sosyal politikalarımızın temel bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü biz kadının güçlenmesini yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak değil, kalkınma vizyonumuzun temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz.”
“Eylemleri hızla hayata geçiriyoruz"
Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı ile kadınların istihdam ve girişimcilikte önünü açan eylemleri hızla hayata geçirdiklerini, bu belgenin sadece bir yol haritası değil, somut hedefleri, takvimi ve uygulama mekanizmaları olan kapsamlı bir eylem çerçevesi olduğuna işaret eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Kurumlarımızla eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destekler sunuyoruz.
Çalışmaların sahada aynı hedefe yönelmesi için kurduğumuz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve İl Koordinasyon Kurulları ile kurumlar arası eşgüdüm sağlıyoruz. Her alanda kadın girişimciliğini desteklemek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
Hayata geçirdikleri ‘Yükselen Kadınlar’ programının, kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunan destek mekanizmalarımızdan sadece biri olduğunu, Afyon, Karahisar ve Antalya'da gerçekleştirdikleri bu programı, yedi bölgede yaygınlaştırarak daha fazla kadın girişimciye eğitim, mentörlük ve finansal erişim imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Özdemir Göktaş, “Bu programın önemli bir ayağı olan girişimcilik eğitim TIR’ımız ile de iş fikrini geliştirmek isteyen her kadına, doğrudan temas ediyoruz. Kurulmasına destek olduğumuz 1.319 kadın kooperatifi ile yerel üretimi markalaştırıyor, kadın emeğini pazara taşıyoruz.
Kadın girişimcilere ve kooperatiflere proje hazırlama eğitimi vererek kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca ‘kadın girişimci gov.tr’ platformuyla tüm destek ve teşvikleri tek bir çatı altında topluyoruz. Bakanlık olarak ihtiyaç duyduğunuz her aşamada yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz kadın girişimcilerimizin başarısını Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.
"Toplam 125 milyar TL finansman sağladık"
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğini 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak konumlandırdıklarını, kadın girişimci ekosistemini, kararlılıkla, farklı ihtiyaçlarını kapsayan projelerle hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi.
Arslan, “Bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar TL finansman desteği sağladık. Kadın girişimcilere finansman haricinde de destek verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Halkbank üreten kadınlar buluşmaları. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan dev bir ekosisteme dönüş-müştür” dedi.
Bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile farklı meslek gruplarından kadın girişimciler ve kadın koopera-tifleriyle doğrudan temas kurduklarını belirten Arslan, “Kadın girişimcileri yalnızca sahada değil, eğitim ve gelişim yolculuklarında da destekledik. Üreten kadınlar akademisi ve marka eğitim programlarımızla 6 binden fazla kadın girişimcimize marka yönetimi, dijital pazarlama, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda kapsamlı eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.