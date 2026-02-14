Bakan Göktaş: Kadın kooperatifleri ile girişimcilere destek

Hamide HANGÜL

Aile ve Sosyal Hizmet­ler Bakanı Mahinur Öz­demir Göktaş, dünyada ekonomi dilinin değiştiğini, bu­gün rekabeti belirleyenin maden, makine ya da metrekare değil, bir fikri ürüne dönüştürebilme ka­biliyeti, hız ve güveni olduğunu söyledi.

Bu yıl beşincisi düzenle­nen “Halkbank Üreten Kadınlar” yarışması ödül töreninde konu­şan Bakan Özdemir Göktaş, gi­rişimciliğin sadece bir iş kurma meselesi olmadığını, yerel bir fik­ri küresel bir değere dönüştüren, istihdamı büyüten, üretimi çeşit­lendiren bir kalkınma aracı oldu­ğunu söyledi. Bir ülkenin geleceği ve üretme kapasitesinin girişim­cilerin önünü ne kadar açtığıyla ölçüldüğünü dile getiren Bakan Özdemir Göktaş, “Bu tabloda ka­dınların yeri stratejiktir.

Çünkü kadın girişimci üretime yeni bir bakış getirirken, çoğu zaman ya­nında bir sosyal etkiyi de taşır. Mahallesine iş, ailesine güven olur. Çevresine rol modeli olur. Kadınların ekonomiye katılımı, verimliliği artırır, kalite standar­dını yükseltir, yeni pazarların ka­pısını aralar. En önemlisi fırsatla­rın adil dağıtıldığı bir toplum dü­zenini güçlendirir” diye konuştu.

“Anadolu’da yeni markalar doğuyor”

Türkiye’nin girişimcilik açı­sından son derece önemli potan­siyeli olduğunu söyleyen Bakan Özdemir Göktaş, sözlerini şöy­le sürdürdü: “İnsan kaynağımız, yerli üretim kültürümüz, coğra­fi avantajımız ve dijitalleşmenin sağladığı yeni kanallar, Anado­lu'nun dört bir yanında yeni mar­kaların doğmasına imkan veri­yor.

Artık bir atölyeden çıkan bir ürün doğru destekle e-ticaretle, dünyanın dört bir yanındaki müş­terisine ulaşıyor. Bir kooperatifin emeği, nitelikli ambalaj ve mar­kalaşmayla ihracat taraflarında yer buluyor. Tam da bu nedenle finansman, mentörlük, para eri­şim, dijital yetkinlik ve ağlara da­hil olma gibi başlıklarda atılan her adım, kadın girişimcilerimiz için doğrudan büyümeye dönüşüyor.

Bakanlık olarak, bu nedenle ka­dınların ekonomik hayata katılı­mını destekleyen her çalışmayı sosyal politikalarımızın temel bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü biz kadının güçlenmesini yalnız­ca bir sosyal politika başlığı ola­rak değil, kalkınma vizyonumu­zun temel unsurlarından biri ola­rak değerlendiriyoruz.”

“Eylemleri hızla hayata geçiriyoruz"

Kadının güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı ile kadın­ların istihdam ve girişimcilikte önünü açan eylemleri hızla ha­yata geçirdiklerini, bu belgenin sadece bir yol haritası değil, so­mut hedefleri, takvimi ve uygula­ma mekanizmaları olan kapsam­lı bir eylem çerçevesi olduğuna işaret eden Bakan Mahinur Öz­demir Göktaş, “Kurumlarımız­la eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destekler sunuyoruz.

Çalışmaların sahada aynı hedefe yönelmesi için kurduğumuz Ka­dının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve İl Koordinasyon Ku­rulları ile kurumlar arası eşgü­düm sağlıyoruz. Her alanda ka­dın girişimciliğini desteklemek ve kadın kooperatiflerini güçlen­dirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Hayata geçirdikleri ‘Yükselen Kadınlar’ programının, kadın gi­rişimcilere yeni fırsatlar sunan destek mekanizmalarımızdan sa­dece biri olduğunu, Afyon, Kara­hisar ve Antalya'da gerçekleştir­dikleri bu programı, yedi bölgede yaygınlaştırarak daha fazla kadın girişimciye eğitim, mentörlük ve finansal erişim imkanı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Ba­kan Özdemir Göktaş, “Bu progra­mın önemli bir ayağı olan girişim­cilik eğitim TIR’ımız ile de iş fikri­ni geliştirmek isteyen her kadına, doğrudan temas ediyoruz. Kurul­masına destek olduğumuz 1.319 kadın kooperatifi ile yerel üretimi markalaştırıyor, kadın emeğini pazara taşıyoruz.

Kadın girişim­cilere ve kooperatiflere proje ha­zırlama eğitimi vererek kırsal kal­kınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağlıyoruz. Ay­rıca ‘kadın girişimci gov.tr’ plat­formuyla tüm destek ve teşvikle­ri tek bir çatı altında topluyoruz. Bakanlık olarak ihtiyaç duyduğu­nuz her aşamada yanınızda olma­ya devam edeceğiz. Çünkü biz ka­dın girişimcilerimizin başarısını Türkiye'nin başarısı olarak görü­yoruz” ifadelerini kullandı.

"Toplam 125 milyar TL finansman sağladık"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliğini 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak konumlandırdıklarını, kadın girişimci ekosistemini, kararlılıkla, farklı ihtiyaçlarını kapsayan projelerle hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Arslan, “Bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye toplam 125 milyar TL finansman desteği sağladık. Kadın girişimcilere finansman haricinde de destek verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Halkbank üreten kadınlar buluşmaları. Bugün Türkiye'nin 7 bölgesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan dev bir ekosisteme dönüş-müştür” dedi.

Bugüne kadar 21 farklı ilde gerçekleştirilen 25 buluşma ile farklı meslek gruplarından kadın girişimciler ve kadın koopera-tifleriyle doğrudan temas kurduklarını belirten Arslan, “Kadın girişimcileri yalnızca sahada değil, eğitim ve gelişim yolculuklarında da destekledik. Üreten kadınlar akademisi ve marka eğitim programlarımızla 6 binden fazla kadın girişimcimize marka yönetimi, dijital pazarlama, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda kapsamlı eğitimler verdik” ifadelerini kullandı.