Bakan Göktaş’tan Nevruz Bayramı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nevruz dolayısıyla yayımladığı mesajda, Nevruz’un baharın gelişini müjdeleyen ve yeni başlangıçları simgeleyen anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Remziye Karakuş
Göktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, toprağın uyanışını ve baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını ifade etti.

Nevruz’un bolluk ve bereketin habercisi olduğunu vurgulayan Göktaş, mesajında millet ve gönül coğrafyasındaki tüm soydaşlar için bu özel günün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Çok Okunanlar