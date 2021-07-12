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Bakan Gül: 2017'den itibaren 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Bakan Gül, 1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandığını belirterek, "Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni'ne katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, "1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir." dedi.

 

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