Bakan Gül: 2017'den itibaren 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni'ne katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, "1 Ocak 2017'den itibaren bugüne kadar toplam 1 milyon 14 bin dosyada uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu sayesinde 2 milyon taraf uzlaşmış demektir." dedi.

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