Bakan Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka olmadığını söyledi.
Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vakanın olmadığını açıkladı.
Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." dedi.
Gül, infaz düzenlemesi konusunda ise, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir." ifadelerini kullandı.
Gül'ün açıklamalarından satır başları:
(2. yargı paketi) Tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.
Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu.
Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.
2. Yargı Paketi Meclis Başkanlığına sunuldu
Kaynak: AA