Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi için yeni deliller sunduk

12 Haziran 2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının iadesi" süreciyle ilgili yeni deliller sunduklarını açıkladı.

ABD ziyaretine devam eden Adalet Bakanı Gül, Washington'daki temaslarını değerlendirdi.

Başta ABD'li mevkidaşı Barr ile dün yaptığı görüşme olmak üzere Kongredeki temasları ve diğer görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Gül, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden muhataplarına aktardığını vurguladı.

Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen gelişmeler olur."

Gül, Barr'a sundukları yeni delillerin de önemli olduğunu ve bunların değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Gül, Barr'ın tecrübeli bir hukuk adamı olduğunu, FETÖ ile ilgili söz konusu delilleri kendisine bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın da sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını ifade etti.