Bakan Gül: Finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemeleri kurulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'nda kurulan adliyenin 11 Şubat 2020'de hizmet vermeye başladığını, bu uygulamanın vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Yurt dışına çıkışların yoğun olduğu diğer havalimanlarında da bu uygulamayı hayata geçirmeyi planladıklarını ifade eden Gül, "2022 yılında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir adliye kuracağız." bilgisini paylaştı.