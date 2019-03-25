Bakan Gül: Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil

25 Mart 2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Adalet Bakanı Gül, "Hava çok güzel. Seçim meydanlarında, vatandaşımızda, esnafımızda, sokakta, çarşıda, pazarda Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin 31 Mart'ta yeni bir zaferiyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor. Her geçen gün kararsızların AK Parti ve Cumhur İttifakı lehine karar verdiğini, milletimizin gönül belediyeciliğinde karar kıldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Milletin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek "5 yıllık bir istikrar"da karar kıldığını dile getiren Gül, milletin, 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde istikrarı, daha fazla hizmeti seçeceğini söyledi.

"4,5 yıl seçim yok. Ne var? Geçim. Vatandaşımızın ekmeğini büyütmek, özgürlüklerini artırmak, huzuru korumak için önümüzde 4,5 yıl gibi bir dönem var. Bu anlamda seçimin büyük bir mahiyeti var." diyen Bakan Gül, milletin, merkezi hükümette olduğu gibi yerel yönetimde de istikrar, uyum ve tecrübeden yana karar vereceğini kaydetti.

"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Millet İttifakı adaylarıyla ilgili 'Bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' sözünün gizli bir ittifakın açığa çıkması şeklinde yorumlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Gül, milletten yüz bulamayacağını görenlerin yaptığı örtülü ittifakın açık olduğunu söyledi.

"Şimdiden diyet almaya başladılar"

Sokakta, çarşıda, pazarda ilçeleri bilen vatandaşların HDP'li belediye meclis adaylarını gördüğünü belirten Gül, şöyle devam etti:

"Şimdiden diyet almaya başladılar. 'HDP olarak bizim oylarımızla seçileceksiniz ve biz yöneteceğiz şimdiden söylüyoruz' diye pazarlığa oturuyor. Ankaralı vatandaşlarımız şunu gördü, 1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Çünkü mecliste HDP şu ana kadar yer alamadı. İstanbul'da, Ankara'da güçlü bir şekilde belediye meclis üyesi olarak girecekler. Bu anlamda örtük bir ittifakın olduğu görülüyor. Siz, bunu saklıyorsanız demek ki milletten kaçırdığınız, gizlediğiniz bir şey var. Demek ki milletin rahatsız olduğu bir iş yapıyorsunuz. Bu açık olmuştur. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Evet, HDP yönetecek. Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir."

Her partinin, istediği partiyle bir araya gelebileceğine işaret eden Gül, ittifak yapanların çıkıp "Ben böyle bir ittifak yaptım." demesi gerektiğini vurguladı.

"Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil"

Açık bir şekilde ittifak yapmayanları "şahin görünümlü kartal"a benzeten Bakan Gül, milletten bir şey kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gül, gizli pazarlık ve ittifakın ortaya çıktığını ifade ederek, "Milletimiz, tüm bu gizli, örtülü yapılan ittifakı gözleriyle görmektedir ve sandıkta da bu ittifaka değil, Cumhur İttifakı'na destek verecektir." diye konuştu.

"Kürtlerin oylarıyla seçildin" gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir, bu seçimde de öyle olacaktır. Çünkü AK Parti yasakları ortadan kaldıran bir partidir. Kürtçe şarkı dinlemenin, kasetlerin yasak olduğu, faili meçhuller Türkiyesinden bugün devletin Kürtçe yayın yaptığı televizyon var. 'Mem u Zin'i devlet yayın organlarına, bakanlık yayınlarına çıkan bir Türkiye'ye geldik. Bunlar Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapıldı. Dolayısıyla biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez. Bu siyaset dilini de 31 Mart'ta vatandaşlarımız asla tasvip etmeyecek."

Bakan Gül, "Yeni Zelanda'da hadiseyi yapan kişinin Türkiye'ye yaptığı ziyaretin, turistik ziyaretin ötesinde olduğu açık." diye konuştu.

"Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir"

Gül, Mansur Yavaş'ın vergi kaçırdığı iddiasına ilişkin, "Elbette Ankaralılar takdir edecektir. Hukuk bir tarafa, siyaseten ahlaki olarak Ankaralıların sorularına cevap vermeniz gerekir ama bu sorulara cevap bulunamamıştır." ifadelerini kullandı.

Yargıda ihtisaslaşma konusuna değinen Gül, "Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek." dedi.

Kaynak: AA