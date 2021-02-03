Bakan Gül: Yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sivil anayasayı, yeni anayasayı tüm ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz. El birliğiyle 83 milyonun 'Evet bu benim anayasam, ben burada kendimi görüyorum' dediği bir yapıyı beraber kuracağız." ifadelerini kullandı.

Gül, "Reformdan rahatsız olanlar nerede olursa olsun onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ekmeği daha da büyüteceğiz, özgürlüğü daha da genişleteceğiz. Bunu da Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti yapacak." dedi.