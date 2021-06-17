Bakan Gül'den '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 'mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi' açıklamasıyla ile ilgili TBMM’de muhabirlerin sorularına yanıt verdi.

Gül, “Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum, 'dava aç açma' diye telkinde bulunamaz." dedi.