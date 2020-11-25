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Bakan Gül'den gemi açıklaması: Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız

Adalet Bakanı Gül, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Kadına Yönelik Şiddetle Etkin Mücadele Çalıştayı"na katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, "Libya'ya giden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisiz ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 2020'de kadına karşı işlenen suç soruşturmalarının ortalama tamamlanma süresinin 80 günden 55 güne düştüğünü bildirdi.

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