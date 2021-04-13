Bakan Gül'den Osmaniye'deki savcı hakkında inceleme izni

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül’ün, devlet hastanesinde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'i tehdit ettiği iddiasının soruşturulması için Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti. Bülbül hakkında inceleme başlatıldı.

Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül’ün muayene sırası almadan Osmaniye Devlet Hastanesi’nde görevli Ortopedi Uzmanı Doktor Günel'in odasına girerek, muayene olmak istediği, içeride başka bir hastanın olması nedeniyle reddedilince Günel’i tehdit ettiği öne sürüldü. İddiaya göre dün yaşanan bu olayın ardından Günel, savcı Bülbül’ün talimatı üzerine savcılıkta ifade verdi.

İfadenin ardından konuşan Günel, savcının kendisine, "Seninle uğraşırım" dediğini ve sesini yükselterek parmak salladığını iddia etti. Daha sonra odasından ayrıldığını ve geri döndüğünde polikliniğin kapatılmış halde olduğunu belirten Günel, "Yaşananların ardından mevcutlu bir şekilde ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Savcı Bülbül tamamen nüfuzunu kullanarak usulsüzlükte bulundu ve görevini kötüye kullandı." dedi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şunlar belirtildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B’nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B’nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır."

Türk Tabipleri Birliği’nden de olaya tepki geldi. Birlikten yapılan açıklamada, “Bugün Osmaniye Devlet Hastanesi'nde meslektaşımıza yönelik bir savcı tarafından görevini kötüye kullanarak yapılan psikolojik şiddeti kınıyoruz. Sürecin takipçisi olacağız. Kimden gelirse gelsin sağlık alanında yaşanan şiddete karşı mücadelemiz sürecek.” denildi.

Bu gelişmenin basına yansıması üzerine HSK da harekete geçti. HSK, savcı Bülbül hakkında inceleme başlatarak, olayı incelemesi için müfettiş görevlendirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Osmaniye'de kendisini muayene etmeyen doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi. (ANKA, AA)