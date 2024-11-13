Bakan Güler açıkladı! Soruşturma açılan teğmenler için karar günü 25 Kasım

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Güler, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da toplanacağını belirterek bir karara varacaklarını açıkladı.

'Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz'

Bir televiyon kanalında konuşan Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadesini kullandı.