Bakan Güler açıkladı! Soruşturma açılan teğmenler için karar günü 25 Kasım
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlarıyla yemin eden teğmenlere soruşturma açılmıştı. Büyük tartışmalara neden olan soruşturmada, teğmenler için karar günü belli oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 5 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Güler, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 25 Kasım'da toplanacağını belirterek bir karara varacaklarını açıkladı.
'Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz'
Bir televiyon kanalında konuşan Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadesini kullandı.