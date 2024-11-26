Bakan Güler duyurdu: Kuzey Irak'ta kilit kapandı!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlara ilişkin kilidin kapandığını açıkladı. Güler, bölgedeki terörle mücadele faaliyetlerinin ise devam edeceğini bildirdi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bir süredir, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarına ilişkin yeni açıklama geldi.
'Kilit kapandı'
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Zap'ta kilit kapanmıştır" derken, bölgedeki faaliyetlerin ise aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Yaşar Güler'in ifadesi şöyle:
"Kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor."