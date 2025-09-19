Bakan Güler: PKK ve tüm uzantıları koşulsuz şekilde silah bırakmalı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK ve bağlantılı tüm gruplara yönelik sert mesajlar verdi.

“PKK ve tüm uzantıları silah bırakmalı”

Bakan Güler, “PKK ve iktisatlı tüm gruplar yapılan çağrı ve alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidirler” dedi.

Başta PKK, YPG ve SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına izin verilmeyeceğini belirten Güler, bu süreçte taviz ve pazarlık olmadığının altını çizdi.

“Gazilerimiz kahramanlık sembolüdür”

Gazilerin ve ailelerinin Türk milleti için büyük değer taşıdığını vurgulayan Güler, “Bedenlerinin bir parçasını vatan toprağına emanet eden gazilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının en güçlü teminatıdır” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye hedefine kararlı adımlarla yürüyoruz”

Jeopolitik gerginliklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirten Güler, Türkiye’nin bu süreçte “Terörsüz Türkiye” hedefine odaklandığını söyledi.

“Evlatlarımızı yitirmediğimiz, kanın ve gözyaşının sona erdiği bir gelecek inşa ediyoruz” diyen Bakan, şehit ve gazilerin fedakârlığının asla unutulmayacağını kaydetti.

“Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz”

Güler, konuşmasının sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin modern harp teknolojileriyle güçlendiğini, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda artan bir şevkle çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.