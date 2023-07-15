Bakan Güler: Şer odaklarının planları bozuldu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik komutanlıklarınca anma konseri verildi. Konserin ardından konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, vatanı, bayrağı ve mukaddesatı için 15 Temmuz gecesi hainlere karşı dimdik durarak canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad etti, gazilere ve vatandaşlara saygı ve şükranlarını sundu.

"Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir grup alçağın girişimiyle meydana gelen 15 Temmuz hadisesi, asil milletimizin engin feraseti ve korku nedir bilmeyen duruşuyla bir destana dönüşmüştür” diyen Güler, “O gece asil Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan, her görüşten insanıyla bu alçaklara karşı durmuş, devletin bekasına ve kendi geleceğine sahip çıkmıştır. Aynı şekilde asil milletimizin bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devletine, ülkesine bağlı şerefli mensupları da milletimizle omuz omuza vererek bu hainlere karşı kahramanca direnmiş, onlara engel olmuştur. Ordu-millet dayanışmasının en güzide örneğinin sergilendiği bu kararlı ve dik duruş sayesinde 15 Temmuz, hainlerin ihanetinden halkın iradesinin zaferine dönüşmüştür" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 15 Temmuz sonrası hainlerden temizlenmeye başlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle yurt içi ve sınır ötesinde büyük operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret eden Güler, bu zorlu süreçte zaafa uğrayacağı düşünülen Türk ordusunun çok daha güçlendiğinin tüm dünyaya gösterildiğini belirterek, "Kahraman ordumuzun elde ettiği başarılar sayesinde Türkiye, 15 Temmuz'da hain girişimde bulunan şer odaklarının planlarını bozmuş, hem sahada hem masada etkin bir oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir” diye konuştu.