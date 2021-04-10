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Bakan Gül'ün annesi vefat etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül vefat etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te toprağa verilecek

Alınan bilgiye göre, Saliha Gül'ün naaşı, Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.