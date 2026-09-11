Bakan Gürlek: 6 faili meçhul cinayet dosyası daha aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını belirtti.

7 yaşındaki Medine'nin ölümüne ilişkin şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alındı. Olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu şüpheli Erkan Edincik'in, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandığı belirtildi.

12 yıl sonra kimliği DNA incelemesiyle belirlendi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mehmet Köstekçi'nin ölümünde 8 şüpheli yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyasında da çalışma yapıldı. Kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucu 8 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

2011'deki cinayetin izleri 1988'e kadar uzandı

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında, 1988 yılına uzanan husumet ile olayın öncesi ve sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu. Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik adli işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.

18 yıllık cinayet dosyası yeniden açıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı.

Mekiye Akyel dosyasında iddianame düzenlendi

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında ise 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza; il ve ilçe jandarma teşkilatlarımızın görevli birimlerine, JASAT ekiplerimize, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz."