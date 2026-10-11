Bakan Gürlek açıkladı: 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu ele geçirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.

Gürlek'in verdiği bilgilere göre 81 ilde gerçekleştirilen 7 bin 818 operasyonda, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32 bin 882'si tutuklanırken, 15 bin 826'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmalar, Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda cumhuriyet başsavcılıkları, MİT, emniyet, jandarma, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldü.

Suç örgütlerinin finansal kaynakları da incelendi

Operasyonlarda suç örgütlerinin faaliyetlerinin yanı sıra gelir kaynakları ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini belirten Gürlek, mali incelemelerde 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon Euro tutarında işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.

Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1,4 milyar TL, 17 milyon Euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya ulaşıldı.

Binlerce taşınmaza ve araca el konuldu

Mal varlıklarına yönelik işlemler kapsamında 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. Bunun yanında 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Finansal kaynaklara yönelik tedbirler banka ve kripto hesaplarını da kapsadı. Toplam 38 bin 58 hesap hakkında dondurma ve bloke işlemi uygulandı. Yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile yeni nesil suç örgütlerine ait hesaplardan oluşan toplam 28 bin 245 site ve hesaba erişim engeli getirildi.

"Milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz"

Gürlek, çalışmalarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, MİT'e, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!"