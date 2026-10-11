Bakan Gürlek açıkladı: 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu ele geçirildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde düzenlenen 7 bin 818 operasyonun sonuçlarını açıkladı. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 32 bin 882 şüpheli tutuklandı. Örgütlerin finansal kaynaklarına da müdahale edilirken binlerce taşınmaz ve araca el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.
Gürlek'in verdiği bilgilere göre 81 ilde gerçekleştirilen 7 bin 818 operasyonda, 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 32 bin 882'si tutuklanırken, 15 bin 826'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturmalar, Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda cumhuriyet başsavcılıkları, MİT, emniyet, jandarma, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldü.
Suç örgütlerinin finansal kaynakları da incelendi
Operasyonlarda suç örgütlerinin faaliyetlerinin yanı sıra gelir kaynakları ve mal varlıklarına da müdahale edildiğini belirten Gürlek, mali incelemelerde 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon Euro tutarında işlem hacmi tespit edildiğini bildirdi.
Soruşturmalar kapsamında piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 1,4 milyar TL, 17 milyon Euro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit paraya ulaşıldı.
Binlerce taşınmaza ve araca el konuldu
Mal varlıklarına yönelik işlemler kapsamında 9 bin 30 taşınmaz, bin 556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. Bunun yanında 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Finansal kaynaklara yönelik tedbirler banka ve kripto hesaplarını da kapsadı. Toplam 38 bin 58 hesap hakkında dondurma ve bloke işlemi uygulandı. Yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile yeni nesil suç örgütlerine ait hesaplardan oluşan toplam 28 bin 245 site ve hesaba erişim engeli getirildi.
"Milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz"
Gürlek, çalışmalarda görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, MİT'e, emniyet ve jandarma teşkilatlarına, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.
Mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!"
8 AYDA 81 İLİMİZDE 7.818 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİK, MİLYARLARCA LİRALIK SUÇ VARLIĞINA EL KOYDUK! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda, 81 ilimizde Cumhuriyet başsavcılıklarımız, MİT Başkanlığımız, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız, MASAK ile VDK Başkanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızın iş birliğiyle Şubat-Eylül 2026 döneminde yürütülen adli soruşturmalar kapsamında; • 7.818 operasyon gerçekleştirildi. • 70.853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. • 32.882 şüpheli tutuklandı. • 15.826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Suç örgütlerinin yalnızca faaliyetlerine değil, finansal kaynaklarına ve malvarlıklarına da müdahale edildi. Mali incelemelerde ayrıca 2,54 trilyon TL, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avroluk işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde; • Piyasa değeri 30 milyar TL'yi aşan uyuşturucu madde ele geçirildi. • 1,4 milyar TL, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. • 9.030 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu. • 803 şirket ve işletmeye adli işlem gerçekleştirildi. • 38.058 banka ve kripto hesabı hakkında dondurma, bloke konuldu. • 28.245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesaplarına yönelik erişim engeli getirildi. Bu mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, MİT Başkanlığımıza, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, MASAK'a, Vergi Denetim Kuruluna ve emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelemizi aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir suç yapılanmasının milletimizin huzurunu bozmasına, gençlerimizin geleceğini karartmasına ve suç gelirleriyle güç kazanmasına izin vermeyeceğiz!— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 11, 2026