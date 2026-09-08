Bakan Gürlek açıkladı: 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında adli işlem

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik dört ayrı soruşturmada toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Antalya'da vadeli çekle dolandırıcılık iddiası

Gürlek'in paylaşımına göre Antalya'daki soruşturma, önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı, ardından esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca liralık mal aldığı değerlendirilen bir yapılanmaya yönelik yürütüldü.

Şüphelilerin, çeklerin ödeme tarihi gelmeden malları düşük fiyatlarla elden çıkardığı iddia edildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği

Gaziantep'te ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin kişi, iş yeri ve şirketler aracılığıyla usulsüz biçimde yeniden yurt dışına çıkarıldığı iddiasıyla 33 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Açıklamada, şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar lirayı aşan para hareketliliği tespit edildiği belirtildi. Soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçlarını kapsadığı kaydedildi.

İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul'daki operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı belirtilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İzmir'de yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

İzmir'de yürütülen soruşturmada, Belçika'dan yönetildiği ve uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurları hakkında el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Suç gelirlerinin takibine vurgu

Gürlek, suç örgütlerinin üyelerinin yanı sıra gelirlerinin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiğini belirterek, "Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.