Bakan Gürlek açıkladı: İki çocuk ölümünde karanlık perde aralandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van ve Afyonkarahisar'da intihar ve kaza olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilen iki çocuk ölümüne ilişkin soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda iki olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Adaletin gecikmemesi kadar gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için vazgeçilmezdir!" ifadelerini kullandı.

Damlanur'un ölümüyle ilgili 7 gözaltı

Van'ın Başkale ilçesinde 10 Ocak 2024'te yaşamını yitiren 14 yaşındaki Damlanur Sarihan'ın ölümünün intihar olmadığına yönelik önemli bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma kapsamında gizli tanık anlatımları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, bir şüphelinin elinde atış artığı bulunması, olayda kullanılan silahın özellikleri, silah üzerinde parmak izine rastlanmaması ve olay sonrasındaki iletişim kayıtları incelendi.

Elde edilen bulguların ardından soruşturma kasten öldürme şüphesiyle genişletildi. Tekirdağ, Hakkâri ve Van'da 7 Ağustos 2026'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenerek 7 şüpheli gözaltına alındı.

Dört yaşındaki Yunus Emre'nin darbedilerek öldürüldüğü belirlendi

Afyonkarahisar'da 24 Ocak 2026'da hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ise yüksekten düşmediği, darbedilerek öldürüldüğünün tespit edildiği açıklandı.

Otopsi sonuçları ile şüphelilerin ifadeleri arasındaki çelişkiler üzerine derinleştirilen soruşturmada, olayın "yüksekten düşme" gibi gösterilmeye çalışıldığı ve gerçeği gizlemek amacıyla delillerin karartıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında üvey baba B.K., çocuğu kasten öldürme ve eziyet; üvey dede M.K. ise ihmal suretiyle kasten öldürme ve suç delillerini gizleme suçlarından tutuklandı. Anne Z.K. ile A.K. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma ekiplerine teşekkür etti

Gürlek, faili meçhul olayların aydınlatılması için Adalet ve İçişleri bakanlıkları, Cumhuriyet başsavcılıkları ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Gürlek, her iki soruşturmada görev alan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, Van ve Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcılıkları ile il jandarma komutanlıklarına, yargı ve kolluk mensuplarına ve kamu görevlilerine teşekkür etti.