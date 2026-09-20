Bakan Gürlek açıkladı: Karanlıkta kalan iki cinayet dosyası aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul ve Osmaniye'deki iki cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Dosyalarda HTS ve kamera kayıtlarından kriminal incelemelere kadar çok sayıda delil yeniden değerlendirildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız ve hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda iki cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı.

2018'deki cinayette beşinci şüpheli tespit edildi

Dosyalardan ilki, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 6 Temmuz 2018'de Abdülhamid Terkin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma oldu.

HTS ve baz kayıtları ile görüşme kayıtları yeniden incelenirken, güvenlik kameralarından elde edilen ve iyileştirilen görüntüler ile tanık ifadeleri de tekrar değerlendirildi. Çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı beşinci şüphelinin kimliği tespit edildi.

Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Kayıp Ayşegül Yaşar'ın dosyasında yeni deliller

İkinci dosya ise Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar'a ilişkin yürütülen soruşturma oldu.

HTS ve kamera kayıtları, tanık ifadeleri, kriminal incelemeler ve ulaşılan yeni deliller doğrultusunda dosya yeniden kapsamlı şekilde ele alındı.

Soruşturmada şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulgular incelendi. Bulguların, Ayşegül Yaşar'ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine çalışmalar derinleştirildi.

Şüphelinin yer göstermesiyle cansız bedenine ulaşıldı

Soruşturmanın devamında şüphelinin yer göstermesi üzerine Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası da gözaltına alındı.

Gürlek, iki dosyanın aydınlatılması için çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlükleri, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve sürece katkı sağlayan kamu görevlilerine teşekkür etti.

Bakan Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin; hiçbir cinayet karanlıkta kalmayacak, hiçbir fail adaletten kaçamayacaktır" dedi.