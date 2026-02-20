Bakan Gürlek: Çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Gürlek, ticari uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasının ve yargılamada standartların güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre söz konusu mahkemelerin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarıldı.

Gürlek, İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresinin İstanbul’un mülki sınırları olarak belirlendiğini ifade ederek, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulmasıyla birlikte bu mahkemelerdeki dosyaların İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredileceğini bildirdi.

Hedef: Hızlı yargılama ve ticari güven

Adalet Bakanı Gürlek, düzenlemenin yargı hizmetlerinin daha etkin sunulmasını, ticari davaların makul sürede sonuçlandırılmasını ve ticari güven ortamının güçlendirilmesini hedeflediğini vurguladı. Gürlek, bu doğrultuda reform çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceğini kaydetti.