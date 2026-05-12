Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor? Branş ve kadro dağılımı nedir?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alım sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından başlatıldığını belirtti.

Alımlar 2026 yılı içinde tamamlanacak

Açıklamada, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel için ilana çıkılacağı ifade edildi.

Bakan Gürlek, söz konusu personel alımlarının 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek, bu süreçle birlikte adalet teşkilatının insan kaynağının güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

En fazla alım zabıt katibi ve infaz koruma memuru kadrolarına

Paylaşılan bilgilere göre personel alımı yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak.

Bu kapsamda 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir ve 900 icra katibi alınacak.

Ayrıca 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire ve 90 sosyal çalışmacının da aralarında bulunduğu toplam 44 farklı unvanda personel istihdam edileceği bildirildi.

Bakan Gürlek açıklamasında, "Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.