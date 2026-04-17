Bakan Gürlek duyurdu: Çocukların işlediği bazı suçlarından aileleri sorumlu tutmayı düşünüyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların artırılması ve sosyal medya içeriklerine yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

Çocuk suçlarına yönelik cezalar artırılacak

A Haber'e konuşan Gürlek, suçun yalnızca failiyle sınırlı değerlendirilmeyeceğini vurgulayarak, bu süreçte sorumluluğu bulunan çevreye yönelik de düzenleme hazırlığında olduklarını ifade etti. "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" diye konuştu.

Ailelere de sorumluluk gündemde

Silahların evde muhafazasına ilişkin de yeni adımlar planlandığını aktaran Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Silahların muhafazası için yeni düzenleme

Okullarda işlenen cinayetlerin hukuki karşılığına ilişkin değişiklik hazırlığına da değinen Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Okulda işlenen cinayetler için yeni tanım

Medya içeriklerine yönelik düzenlemelerin de gündemde olduğunu belirten Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.