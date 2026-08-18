Bakan Gürlek duyurdu: Şeker sektörüne yakın takip, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete yönelik eş zamanlı adli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, şirket yöneticisi olduğu belirtilen 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların Şeker Kanunu'nda belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi.

Ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi

İncelemelerde, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki bazı ürünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Bazı ürünlerin gerçek niteliğinin ise "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği tespit edildi.

Faturalarda gösterilen ürünlerle fiilen teslim edilen ürünlerin cinsleri arasında farklılıklar bulunduğu da incelemelere yansıdı.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı işlem

Tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Şeker Soruşturması" kapsamında eş zamanlı adli işlemler başlatıldı.

İstanbul merkezli operasyonda Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde toplam 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye davet edildi.

Gürlek, vatandaşların sağlığını, vergi gelirlerini ve ekonomik düzeni hedef alan yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürüleceğini belirtti.