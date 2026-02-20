Bakan Gürlek duyurdu: Ticaret davalarında yeni dönem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ticari davaların daha hızlı ve etkin sonuçlandırılması amacıyla düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin dosyaları İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.
Yargı çevrelerinde değişiklik
Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınarak Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.
Ayrıca İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi “İstanbul’un mülki sınırları” olarak yeniden belirlendi.
Dosyalar İstanbul’a devredilecek
Faaliyetleri durdurulacak olan Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerindeki mevcut dosyalar, belirlenen tarih itibarıyla İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.
Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) February 20, 2026
