Bakan Gürlek duyurdu: Ticaret davalarında yeni dönem

Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı’nın ticaret davalarındaki süreci hızlandırmaya yönelik yeni bir adım attığını duyurdu. Bakan Gürlek, ticari davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla önemli bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yargı çevrelerinde değişiklik

Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınarak Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

Ayrıca İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi “İstanbul’un mülki sınırları” olarak yeniden belirlendi.

Dosyalar İstanbul’a devredilecek

Faaliyetleri durdurulacak olan Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerindeki mevcut dosyalar, belirlenen tarih itibarıyla İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.