Bakan Gürlek duyurdu: Yıllar sonra 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalar kapsamında, yıllardır çözülemeyen 6 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların kapsamlı çalışmalar sonucunda çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Bakan Gürlek, 2005-2016 yılları arasında farklı şehirlerde işlenen ve uzun yıllar boyunca kamu vicdanında derin iz bırakan cinayet dosyalarının, günümüzün teknolojik imkanlarıyla yeniden incelendiğini ifade etti.

Modern kriminal yöntemler kullanıldı

Açıklamada, dosyaların DNA eşleştirmeleri, kriminal incelemeler, HTS ve baz analizleri, yeniden alınan tanık ifadeleri ile elde edilen yeni deliller doğrultusunda bütün yönleriyle yeniden değerlendirildiği belirtildi.

Farklı illerdeki dosyalarda yeni gelişmeler

Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Balıkesir'de 21 yıl önce kundaklanan evde yaşamını yitiren çocuk Esra Aşık'ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüpheli hakkında soruşturma yeniden açıldı. Düzenlenen operasyon sonucunda bir şüpheli tutuklandı.

Denizli'de 20 yıl önce iş yerinde 11 bıçak darbesiyle öldürülen Mehmet Ali Türkmen dosyasında ise yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen tanık beyanları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu cinayeti işledikleri değerlendirilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur'a ilişkin soruşturmada alınan itiraflar üzerine yer gösterme ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bulunan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA incelemesinde Selbi Uyğur'a ait olduğu belirlendi ve adli süreç başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım dosyasında ise olay yerindeki biyolojik bulguların yıllar sonra yapılan karşılaştırmalarında bir şüphelinin DNA profiliyle eşleştiği tespit edildi. HTS kayıtlarıyla desteklenen bulguların ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Fatih'te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner dosyasında da yeniden yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin suçunu ikrar ettiği, "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Samsun'da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu dosyasında ise soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapıldığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edildi. Yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.