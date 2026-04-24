Bakan Gürlek: Rabia Naz Vatan ve Rojin Kabaiş dosyasının da üzerine gidilecek

Gülistan Doku'nun dosyasının yeninden incelenmesi ve ardından gelen tutuklamaların yankıları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplum vicdanında iz bırakan ve aydınlatılması beklenen her olayın üzerine gideceklerini bildirdi.

Bu kapsamda Gürlek, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ve Giresun'da 12 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı halde bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin sır perdelerinin de aralanacağını açıkladı.

"Kararlılıkla üzerine gidilecek"

Bakan Gürlek, "Toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir. Güncel olarak başta Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Rabia Naz vakası olmak üzere çözümlenmeyi bekleyen ya da kamuoyunun yakından takip ettiği tüm hadiseler üzerine kararlılıkla gidilecektir" dedi.

"Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir. Devlet, adaletin tecellisi için gereken tüm imkanları seferber etme iradesine sahiptir. Hiçbir adli vakada savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz. Soruşturma içerisindeki vaka ve yetkilerini kullanır.

Buradan bu tür davaları takip eden Cumhuriyet Başsavcılarımıza, savcılarımıza, yaptıkları fedakar görevlerden ötürü ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."