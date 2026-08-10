Bakan Gürlek: Terörsüz Türkiye kardeşliği güçlendirecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında yasalaşan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gürlek'in paylaşımı şöyle:

“Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, Gazi Meclisimizde 468 kabul oyuyla güçlü bir irade ile yasalaştı.

Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hâle getirecek; Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.

Bu tarihî sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum.

Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum.

Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedî kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.”