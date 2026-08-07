Bakan Gürlek: Terörün sona ermesi ile ticaret koridorlarının güvenliği artacak
Meclis’e sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmeler yapan Adalet Bakanı Gürlek, "Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır” dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yaptı. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ettiklerini söyledi. Gürlek, teklifin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edilebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:
Güvenlik güçlerini şehit edenler kapsam dışı
"Söz konusu teklif, belirli soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin düzenlemeler içermektedir. Burada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabilmesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermelidir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edilecek, karar Resmi Gazete'de yayımlanacaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul, Meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işleyişini takip edecek ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunacaktır."
Türkiye Cumhuriyeti'nin, her türlü terör tehdidiyle mücadele edecek iradeye, kararlılığa ve güce sahip olduğunu belirten Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör talimatı verenler ile güvenlik güçlerimizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanınmamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemektedir. Bütün işlemler Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, milletimizin hassasiyetleri gözetilerek yürütülecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin hassasiyetleri sürecin temel ölçüsü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir. Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefidir. Bu hedef daha güçlü ekonomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demektir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal dayanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin desteğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz olacaktır. Terörsüz Türkiye vizyonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bölgesel işbirliği anlamına gelmektedir."
“Her alanda daha güçlü adımlar atılacak”
Bakan Gürlek, terör örgütlerinin vekil güç olarak kullanıldığı bir dönemden geçildiğini belirterek, "Türkiye hedefi; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Terörün sona ermesi dış müdahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hatlarının güvenliğini artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve demokratikleşme adımları kalıcı huzurla taçlandırılacaktır." ifadelerini kullandı. Terörün sona ermesi ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya kadar her alanda daha güçlü adımlar atılacağını vurgulayan Gürlek, "İç cephesini tahkim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun vizyonunu inşa edecektir. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmayacaktır. Meclis gündemine gelen teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemininin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adımdır. Hedefimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güçlü bir Türkiye'dir" değerlendirmesini yaptı.
Oktay ve Mumcu’nun aileleri ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Gürlek önce, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Behçet Oktay'ın oğlu Burak ve kardeşi Şule Oktay yer aldı. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.