Bakan Gürlek: Terörün sona ermesi ile ticaret koridorlarının güvenliği artacak

Adalet Bakanı Akın Gür­lek, NSosyal hesabın­dan, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Ka­nun Teklifi'ne ilişkin görün­tülü bir paylaşım yaptı. Gür­lek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğin­de Türkiye Yüzyılı'nı inşa et­tiklerini söyledi. Gürlek, tek­lifin, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak aidiyet duygusunu pekiştirmeyi ve terörün yeniden istismar edi­lebileceği zeminleri ortadan kaldırmayı amaçladığını be­lirterek, şöyle devam etti:

Güvenlik güçlerini şehit edenler kapsam dışı

"Söz konusu teklif, belir­li soruşturma, kovuşturma ve infaz işlemlerine ilişkin dü­zenlemeler içermektedir. Bu­rada temel ilke açıktır. Teklif hükümlerinin uygulanabil­mesi için terör örgütünün fiili varlığı tamamen sona ermeli­dir. Kontrolündeki bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönmeyecek bir şekilde imha edilmelidir. Bu durum güven­lik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir. Tespit, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından teyit edile­cek, karar Resmi Gazete'de ya­yımlanacaktır. Cumhurbaşka­nı Yardımcısının başkanlığın­da bir kurul, Meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluştu­rulacaktır. Gazi Meclisimizin ilgili komisyonu sürecin işle­yişini takip edecek ve gerek­tiğinde tavsiyelerde buluna­caktır."

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her türlü terör tehdidiyle mü­cadele edecek iradeye, karar­lılığa ve güce sahip olduğunu belirten Gürlek, sözlerini şöy­le sürdürdü:

"Meclisimizin gündemine gelen teklifte terör talimatı verenler ile güvenlik güçleri­mizi şehit edenlere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Hiçbir kişiye özel statü tanın­mamakta, düzenleme başka yapılara teşmil edilmemek­tedir. Bütün işlemler Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çer­çevesinde, milletimizin has­sasiyetleri gözetilerek yürütü­lecektir. Şehit ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin has­sasiyetleri sürecin temel ölçü­sü olacaktır. Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilme­yecektir. Süreç açık, denetle­nebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır. Terörsüz Türkiye, 86 milyon vatandaşımızın ortak hedefi­dir. Bu hedef daha güçlü eko­nomi, daha güçlü demokrasi, daha güçlü yatırım ortamı ve daha güçlü kalkınma demek­tir. Aynı zamanda güçlü bir iç cephe, pekişen toplumsal da­yanışma ve ebedi kardeşlik demektir. Milletimizin deste­ğiyle ilerleyen süreç hedefine ulaştığında kazanan Türkiye, kazanan aziz milletimiz ola­caktır. Terörsüz Türkiye viz­yonu yalnızca ülkemizin iç güvenliğiyle sınırlı değildir. Bu vizyon terörden arındırıl­mış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Or­ta Doğu ve daha güçlü bölge­sel işbirliği anlamına gelmek­tedir."

“Her alanda daha güçlü adımlar atılacak”

Bakan Gürlek, terör örgüt­lerinin vekil güç olarak kulla­nıldığı bir dönemden geçildi­ğini belirterek, "Türkiye he­defi; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır. Terörün sona ermesi dış mü­dahale alanlarını daraltacak, ticaret koridorlarının, enerji projelerinin ve ulaştırma hat­larının güvenliğini artıracak­tır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirilen reformlar, yatırımlar ve de­mokratikleşme adımları ka­lıcı huzurla taçlandırılacak­tır." ifadelerini kullandı. Terö­rün sona ermesi ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan kalkınma­ya kadar her alanda daha güç­lü adımlar atılacağını vurgula­yan Gürlek, "İç cephesini tah­kim eden Türkiye, kardeşliğin ve huzurun vizyonunu inşa edecektir. Türkiye Cumhuri­yeti, hukuk devleti ilkelerin­den hiçbir zaman ayrılmaya­caktır. Meclis gündemine ge­len teklif, Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki zemini­nin güçlendirilmesine yöne­lik önemli bir adımdır. Hede­fimiz güvenliğin, huzurun ve kardeşliğin kalıcı olduğu güç­lü bir Türkiye'dir" değerlen­dirmesini yaptı.

Oktay ve Mumcu’nun aileleri ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün iki önemli görüşme gerçekleştirdi. Gürlek önce, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Behçet Oktay'ın oğlu Burak ve kardeşi Şule Oktay yer aldı. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor. Gürlek daha sonra 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı. Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.