Bakan Gürlek: Yılın ilk yarısında 197 suçlu Türkiye'ye iade edildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında yürütülen iade süreçleri sonucunda 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, iade edilen kişilerden 85'inin Gürcistan, 52'sinin Almanya, 9'unun Yunanistan, 8'inin Karadağ, 6'sının Bulgaristan, 3'er kişinin ise Hollanda ve Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Ayrıca Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan da birer kişinin iadesinin sağlandığını belirten Gürlek, söz konusu kişilerin adalete teslim edildiğini ifade etti.

Türkiye'nin iade taleplerine yaklaşımın karşılıklılık ilkesi çerçevesinde değerlendirileceğini belirten Gürlek, Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerde, bu ülkelerin Türkiye'nin haklı iade taleplerine verdikleri yanıtların dikkate alınacağını kaydetti.

Gürlek, iadeler konusunda iş birliği yapılıp yapılmadığı ile hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine uyulmasının titizlikle değerlendirileceğini ifade etti.

"Suçlular için kaçacak yer yok"

Suç işleyerek yurt dışına kaçanların güvende olamayacağını vurgulayan Gürlek, terör örgütü mensupları, organize suç örgütü üyeleri, dolandırıcılar ve kamu düzenini hedef alan suçluların peşini bırakmayacaklarını belirtti.

İade süreçlerinin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Gürlek, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.