Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel’e yalanlama: 4 taşınmazım var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, gündeme getirilen belgelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

"Üzerime kayıtlı 4 taşınmazım var"

Bakan Gürlek'in konu hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

- O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı 4 tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Yani Özgür Özel'in amacı burada Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek, birinci amacı bu.

'Muhittin Böcek'ten para istedi'

- İkinci amacı Muhittin Böcek 15 Ocak 2024’te Manisa’da benzinliğe uğruyor. Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Özgür Özel’e kendisinin aday olmak için para isteme durumu vardı. Özgür Özel bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor.

- Hepsi yalan. Şimdi bakın orada ben de baktım işte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri. Bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler yani. Zaten sahte hemen ortaya çıkar. Ki zaten manevi tazminat davası açtık burada da mahkeme tapuyu yazacak. Gerçek midir, gerçek değil midir? Bunlar çok basit şeyler. Bu kadar anlatmaya da gerek yok, şey yapmaya da gerek yok. Ama Özgür Özel’in tamamen dediğim gibi bu son dakika çırpınışları yani. Ben bunu yüce Türk Milletinin taktirine bırakıyorum."