Bakan Gürlek'ten İBB davasındaki gerginliğe ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına ilişkin gündemdeki tartışmalar ve duruşmaların canlı yayınlanması konusuna dair değerlendirmeler yaptı.

"Kanun değişirse canlı yayınlanabilir"

Gürlek, Devlet Bahçeli'nin davanın TRT'den canlı yayımlanmasına yönelik çağrısına ilişkin soruya yanıt verdi. Duruşmaların canlı yayımlanabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini belirten Gürlek, "Kanun değişirse canlı yayınlanabilir" dedi.

Yargılamanın sürdüğünü hatırlatan Gürlek, "Yargılama devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum; mahkeme salonları siyaset arenası değildir" ifadesini kullandı.

"Mahkeme salonlarında statü önemli değildir"

İBB davası sırasında yaşanan gerginliklere de değinen Gürlek, yargı süreçlerinin usul çerçevesinde yürütüldüğünü vurguladı. Gürlek, "Mahkeme salonlarında şahısların statüsü, görevleri önemli değildir" dedi.

Mahkemelerde hitap şeklinin belirli kurallara bağlı olduğunu belirten Gürlek, "Mahkeme salonlarında hakim ve savcı hitap ederken 'sanık Ali, sanık Mehmet, sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım' diye hitap etmez. Mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar. Mahkemelere kimse telkin, emir veremez. Bunun altını çizmek gerekiyor. Burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak yoktur, usül vardır" ifadelerini kullandı.