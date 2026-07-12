Bakan Gürlek'ten Kızılay'a 150 bin liralık bağış
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların Türk Kızılay'a güvenle bağış yapabileceğini belirterek, kazandığı bir manevi tazminat davasından tahsil edilen 150 bin lirayı Kızılay'a bağışladığını açıkladı.
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılayın köklü geçmişi, çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.
Türk Kızılayın milletin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Gürlek, vatandaşların, Türk Kızılaya gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabileceğini, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebileceğini ifade etti.
Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Türk Kızılaya bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılayın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."
Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.— Akın Gürlek (@abakingurlek) July 12, 2026
Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış… pic.twitter.com/QG6myqUMYQ